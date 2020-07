Una ragazza cinese che perde il controllo della sua auto e finisce – a marcia indietro – nel giardino dell’abitazione sottostante. Uno spavento enorme, vettura distrutta e recuperata (oggi anche se l’incidente è di qualche giorno fa) dai pompieri. E’ quello che è accaduto in via Pagani a Garzola, alle porte di Como.

Foto 4 di 4







La giovane alla guida è uscita sotto choc dalla vettura finita contro il muro della casa sottostante. Stamane, non senza grosse difficoltà dei pompieri ad arrivare con un escavatore in posto, il recupero del mezzo. La vettura, già precedentemente imbragata, è stata portata in strada dai vigili del fuoco. Qui nella nostra diretta di stamane le operazioni di preparazione eseguite dai pompieri di Como assieme ai colleghi di Milano e di Sondrio.