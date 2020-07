Furto nella notte in un bar – tabaccheria di via Milano a Como. Terzo episodio -i precedenti due ai danni di negozi di telefonia sempre della zona – nel giro di poche settimane. Con preoccupazione – importante – dei residenti e di chi ha attività commerciali in zona. Nel blitz della notte scorsa i malviventi hanno forzato la saracinesca e poi la porta: una volta all’interno hanno portato via soldi, sigarette ed altri oggetti.

Sconsolati i proprietari che oggi – a microfoni spenti – hanno confermato rabbia e apprensione per questa escalation di colpi. Ma non se la sono sentita di parlare. Furto ingente, come detto. La denuncia è già stata formalizzata alle forze dell’ordine nella speranza di poter risalire agli autori del gesto. Oggi l’attività è rimasta chiusa per permettere ai proprietari di sistemare l’interno devastato dal radi. La saracinesca è già stata riparata nel corso della mattinata.

Foto 2 di 2



Qui allegata la nostra presa diretta di oggi da via Milano.