Ci sono mondi che sembrano immutabili nei secoli, quello della musica classica ad esempio. Maurizio Pollini, tanto per citare un grande maestro vivente del pianoforte, suona lo stesso strumento di Glen Gould a metà del secolo scorso, Debussy nell’800 e Beethoven prima ancora, ma solo in apparenza, perchè il pianoforte ha avuto la sua bella evoluzione. Salvo nei 52 tanti bianchi e i 36 neri.

Un saltino evolutivo al pianoforte lo fa fare anche il giovane talento comasco Alessandro Martire. nei primi concerti del suo “Share the world tour 2020”, l’abbiamo visto suonare un pianoforte di foggia avveniristica, lo stesso che userà questa sera a Garessio in Piemonte e domenica 2 agosto a Bellano.

Foto 3 di 3





Il tour proseguirà, poi. il 16 agosto in Alta Valle Intelvi per un “Outdoor Concert in Mountain” per arrivare all’evento che lo scorso anno ha mandato l’immagine del nostro lago in tutto il mondo ovvero il Floating Moving Concert, il concerto galleggiante sulle acqua del lago di Como.

Nello specchio antistante Villa Balbianello, Alessandro e il suo nuovo piano, opportunamente battezzato Waves, onde, saranno protagonisti in diretta streaming in tutto il mondo, di un esclusivo concerto galleggiante e in movimento. Cosa solo apparentemente semplice, ma ci sono voluti studi acustici, cinetici e nautici per riuscire, lo scorso anno, nell’impresa. In questa edizione che per la situazione sanitaria sarà senza pubblico, la piattaforma galleggiante si presenta con un aspetto decisamente più hi-tech, almeno così appare nel video delle prime prove in acqua trasmesso da Rai News24. La Rai è media partner del Floating Moving Concert