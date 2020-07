Dopo il weekend inaugurale con il concerto dei Modena City Ramblers, si completa il programma di eventi di LongLake ospitati dalle rinnovate Terrazze Foce.

Per i prossimi quattro fine settimana, da giovedì a domenica, con inizio alle ore 21:00, si alterneranno sul palco appuntamenti di musica, cabaret e cinema, interamente gratuiti. 300 i posti a sedere per ogni evento, prenotabili sulla piattaforma prenota.lugano.ch. A disposizione del pubblico anche l’offerta di una buvette.

Lo scenario suggestivo della Foce del Cassarate farà da location ideale per gli eventi in programma, creando un’atmosfera intima e vacanziera attraverso la quale entrare in contatto con gli artisti. La musica sarà protagonista in tutti i fine settimana, con alcuni degli interpreti della scena pop italiana.

Il primo ospite sarà Simone Cristicchi, cantautore che si divide tra musica e teatro, vincitore del festival di Sanremo del 2007, che si esibirà domenica 2 agosto. Sabato 8 agosto sarà la volta di Bugo, che proporrà i pezzi più noti della sua carriera, unitamente a brani dal suo ultimo lavoro, Cristian Bugatti.

Venerdì 14 e domenica 23 agosto si esibiranno altri due nomi importanti della scena musicale italiana, che verranno annunciati nel corso della prossima settimana.

A scandire le serate estive delle Terrazze Foce vi sarà anche la risata, con un intenso programma di noti cabarettisti e entertainer. Aprirà le danze Leonardo Manera che domani, venerdì 31 luglio, porterà sul palco i suoi personaggi protagonisti per tanti anni a Zelig e Colorado, nello spettacolo “È tempo di sorridere. La vita nuova dopo il Corona virus”.

Sabato 1 agosto (ore 21:30) toccherà all’attore e comico Giovanni Vernia con un one-man show fatto di racconti, aneddoti e parodie. Un altro volto di Zelig sarà di scena giovedì 6 agosto, ovvero Paolo Cevoli, con i suoi personaggi confusionari frutto di una carriera decennale. Venerdì 7 agosto Arianna Porcelli Safonov porterà sul palco i suoi graffianti monologhi con cui scardina le piccole grandi manie della società contemporanea, nello spettacolo “Rìding Tristocomico”.

L’ironica e scorbutica Gardi Hutter, il clown elvetico per antonomasia conosciuto internazionalmente, sarà di scena sabato 15 agosto. Ultimo protagonista della risata sarà il ticinese Flavio Sala, il Roberto Bussenghi dei Frontaliers e voce di innumerevoli sketch di Rete Tre.

