Complesso intervento dei vigili del fuoco di Como oggi poco dopo le 12 ad Oltrona San Mamette in via Roma per soccorrere un operaio di 51 anni rimasto bloccato su un ponteggio della ditta Mangimi Lario a causa di un malore improvviso. I pompieri, utilizzando l’autoscala, hanno raggiunto l’uomo, lo hanno sistemato sulla barella e trasportato a terra, dove è stato affidato alle cure del personale del 118. L’operaio è stato trasportato all’ospedale di Tradate e fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Non escluso che il caldo possa avere avuto un ruolo importante per il malore. L’operaio stava lavorando da ore sul ponteggio. I pompieri lo hanno affidato alle cure dei sanitari dopo averlo caricato sulla barella.

