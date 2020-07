I gadget dei supereroi più belli da regalare

Che siate fan dell’universo Marvel o DC Comics, il settore dei gadget ha tante idee regalo per voi

Gli universi dei supereroi sono sempre stati legati ai fumetti, o ai comics come li chiamano gli statunitensi, i grandi padri del genere.

Negli ultimi anni però il boom che ha avuto il settore è dovuto all’arrivo nei cinema di tantissimi film che hanno portato le gesta eroiche di Batman, Spider-Man, Capitan America e Superman dalla carta alla pellicola (anche se ormai film sono quasi tutti in digitale).

Della crescita di popolarità dei supereroi però si è giovato anche un altro settore, parallelo e strettamente legato ai vari personaggi. È quello del merchandising ufficiale dei supereroi, il quale ha avuto una crescita che ha seguito di pari passo i successi cinematografici.

Così oggi tutti i fan grandi e piccoli dei fumetti e dei cinecomics possono disporre di una quantità enorme di gadget, da collezionare, da usare/giocare o da regalare.

Proprio il successo dei supereroi li ha resi dei perfetti soggetti per scovare delle idee regalo di sicuro gradimento per amici e parenti. La scelta non manca, anzi, a volte ci si può trovare di fronte a fin troppe proposte per trovare rapidamente qualcosa di bello da regalare. In questi casi però è decisamente meglio essere indecisi piuttosto che senza idee. Inoltre Internet è il luogo perfetto per andare alla ricerca dei regali dei supereroi.

Che cerchiate dei gadget ufficiali della Marvel o dei gadget ufficiali della DC Comics – o magari di qualche altro universo con personaggi dai superpoteri – il web può accorrere in vostro aiuto.

Anche noi oggi vogliamo dare un contributo alla ricerca dei gadget dei supereroi più belli da regalare, così abbiamo selezionato 5 idee regalo molto originali.

IMMAGINE 1

Lampada da scrivania Batwing

Uno spettacolare elemento di arredo per i fan del Cavaliere Oscuro. La lampada è un classico modello con braccio regolabile ma al posto della lampadina con paralume ha una replica in scala del Batwing, il mezzo volante usato da Batman. Così si occupa sia dell’illuminazione sia della sicurezza pattugliando la scrivania.

IMMAGINE 2

Luci da parete 3D di Iron Man

Uno dei prodotti di punta dei gadget della Marvel. La linea di luci 3D degli Avengers che sembrano uscire fuori dalla parete. Il modello più apprezzato è quello di Iron Man, anzi i modelli visto che sono due lampade. Sono vendute separatamente ma volendo possono essere abbinate, una ha le forme dell’elmo del personaggio con gli occhi che si illuminano, l’altra è la mano con il reattore LED.

IMMAGINE 3

Tazza 3D di Groot

Una tazza molto particolare dedicata al membro dei Guardiani della Galassia più tenero. Almeno quando è in versione Baby. È la Tazza 3D di Groot, un bellissimo modello in ceramica modellata e colorata per sembrare fatta in legno, proprio come il personaggio.

IMMAGINE 4

Icon Light dell’Uomo Ragno

Le Icon Light sono una linea di personaggi con lo stile da caricatura analoghe a quelle che vanno molto di moda negli ultimi anni. Ciò che le differenzia però è la possibilità di usarle come luci ambientali o notturne perché sono dotate di una luce LED interna che le fa illuminare. Il modello di Spider-Man è senza dubbio uno dei più belli e ricercati.

IMMAGINE 5

Pantofole di Wonder Woman

Per le supereroine che si danno da fare tutto il giorno occorrono anche momenti di relax e comodità. Momenti che possono essere aumentati grazie a gadget ufficiali come le Pantofole di Wonder Woman. Morbide, comode e con quello stile tipico che distingue il personaggio femminile più iconico dei comics.