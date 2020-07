Pullman già pronti. Sanificati per l’inizio della stagione scolastica di settembre. Oggi la nostra presa diretta dal deposito Asf di Lazzago e poi dal capolinea di piazza Matteotti. Sanificazione e pulizia dei mezzi, controllo delle misure di sicurezza. Attenzione massima ai clienti e, dunque, anche agli studenti a breve quando rientreranno in aula.

Da pochi giorni a Como, inoltre, la nuova macchina per i biglietti automatica (foto sopra): in funzione 24 ore su 24, un aiuto importante ai tanti stranieri che sono in arrivo sul territorio.