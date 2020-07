Il giorno dopo la presentazione, in Regione, del piano per il rilancio da parte della Regione, è il presidente del consiglio regionale – il comasco Alessandro Fermi – sceglie ancora CiaoComo per spiegare e rilanciare gli investimenti. La linea diretta di oggi (l’ultima prima della sosta di due settimane per il periodo estivo) è servita a Fermi per spiegare cosa avverrà ora. A chi sono destinati i fondi, quasi 200 milioni di euro. Una cifra mostruosamente alta, mai così elevata. E il presidente è stato chiaro su questo;:”Como questa volta ha fatto la parte del leone rispetto a tanti altri territori: gioco di squadra per portare a casa contributi importanti”.

Foto 3 di 3





IL resto dell’intervista e della linea diretta con lui nel video allegato: l’appuntamento di oggi, con Alessandro Fermi, è stato l’ultimo di una serie iniziata nel cuore dell’emergenza sanitaria e proseguita per tutte le settimane successive. La linea diretta con lui riprenderà da mercoledì 19 agosto per iniziare a parlare di ripartenza della scuola e dell’evolversi dell’emergenza sanitaria. Al presidente il grazie di tutta la redazione per l’impegno e la profesionalità mostrata da noi in queste lunghe settimane. Dall’emergenza Virus a quella economica passando per mascherine ed altri approfondimenti sempre “super-partes” e con grande garbo. Un valore aggiunto per la nostra redazione.