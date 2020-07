Rimpasto fatto. Dopo settimane di annunci e indiscrezioni, questa mattina Livia Cioffi e Pierangelo Gervasoni hanno sottoscritto la loro disponibilità ad assumere la carica di assessori presso il Comune di Como rispettivamente con le deleghe al Turismo, Cultura, Relazioni internazionali, Grandi eventi, Marketing territoriale, Finanziamenti pubblici e comunitari, Sponsorizzazioni, Comunicazione, Urp, e (per Gervasoni) Lavori pubblici, Mobilità e trasporti, Politiche energetiche, Smart city, Reti, acque, strade, Edilizia pubblica, Manutenzione edilizia comunale. La Cioffi prende il posto di Carola Gentilini che si è dimessa nei giorni scorsi, Gervasoni quello di Vincenzo Bella, dimissionario da qualche settimana per divergenze in giunta.

Il sindaco e la giunta salutano questo ingresso con i migliori auspici di una proficua collaborazione nell’interesse della città. I due neo-assessori sono già pienamente operativi da oggi stesso.