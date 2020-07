Sacchi della spazzatura e sedie di plastica, tavolini rotti e fili da elettricista. Ma anche tanti altri detriti abbandonati. Una brutta discarica a cielo aperto quella scoperta dal comune di Como (tra la rabbia e lo sconcerto dell’assessore all’ambiente Marco Galli, oggi presente in posto a seguire le operazioni di rimozione) in via Bixio, ad un passo da Santa Teresa. Nel video allegato la nostra presa diretta. Operai di Aprica impegnati per ore per la rimozione in condizioni difficilissime. Da Galli l’annuncio: maggiori controllo contro questi vandali. In zona nessuna telecamera per riuscire a risalire ai responsabili dal numero delle targhe delle loro auto.

