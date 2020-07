Da una parte Bach, il “ruscello” di Dio, definito da alcuni il Quinto Evangelista, dall’altra John Coltrane che, con A Love Supreme, segna, nel 1964, la sua conversione spirituale e la nascita di un nuovo universo musicale che va oltre i confini di musica tonale modale. A Lugano il LongLake Festival riserva un’avventura tra i secoli e gli stili, tra tromba e fisarmonica, voci e illuminazioni. Venerdì 21 luglio (ore 21) nell’Agorà del LAC un concerto originale che porta lo stesso titolo dell’album di Coltrane: A Love Supreme

Alla sintesi tra Bach e Coltrane si aggiungono altri elementi, la tromba di Giovanni Falzone innalza una preghiera accompagnata dalla fisarmonica di Nadio Marenco, mentre le voci del soprano Joo Cho e di Arsene Duevi, salmodiano canti estatici di Hildegard Von Bingen, compositrice e naturalista tedesca del XI secolo, visionaria e “Santa” e la musica africana, inarrivabili esempi di quel mix fra ritmo e voce nato dalla musica tribale. Questo è A Love Supreme un sorprendente continuum che abbraccia secoli di storia e musiche di diversi continenti.

Quello in programma per il LongLake è un concerto preghiera , un percorso nella spiritualità della musica da J. S. Bach a J0hn Coltrane, tra luce e silenzio, spirituals e fughe, corali e jazz. A Lugano un inno alla vita da non perdere

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria

A Love Supreme