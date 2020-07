“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Martha Batalha del 2016 ad opera del regista brasiliano Karim Aïnouz che con questo film vuole celebrare il melodramma; “Il melodramma è stato diluito e reso precario dalla televisione con le telenovele – dice Aïnouz – . Tuttavia, questi show vengono seguiti da milioni di spettatori ogni giorno, dimostrando che il melodramma ha un forte potenziale comunicativo. In “La vita invisibile di Eurídice Gusmão” ho cercato di usare il melodramma come una strategia estetica radicale, per delineare una critica sociale dei nostri tempi, visivamente splendida e tragica, grandiosa e cruda. Volevo creare una storia che facesse luce su un capitolo invisibile della storia delle donne.”

La storia: Rio de Janeiro, 1950. Eurídice e Guida sono due inseparabili sorelle che vivono con i loro genitori dagli ideali conservatori. Immerse in una vita tradizionale, nutrono entrambe dei sogni: Eurídice vuole diventare una rinomata pianista, mentre Guida è in cerca del vero amore. Le loro scelte porteranno alla drastica decisione del padre di separarle. Le due sorelle prenderanno strade diverse, senza mai perdere la speranza di potersi ritrovare.

mercoledì 29 luglio ore 21.15 LA VITA INVISIBILE DI EURÍDICE GUSMÃO

di Karim Aïnouz

Brasile, 2019, 139’.

Ambientazione: Rio de Janeiro (Brasile).

Premiato Miglior Film nella sezione “Un Certain Regard” al Festival di Cannes 2019.

Titolo originale: A vida invisível.

Regia: Karim Aïnouz.

Sceneggiatura: Murilo Hauser, Inés Bortagaray, Karim Aïnouz.

Fotografia: Hélène Louvart.

Montaggio: Heike Parplies.

Scenografia: Rodrigo Martirena.

Musiche: Benedikt Schiefer.

Interpreti e personaggi: Carol Duarte / Eurídice Gusmão; Julia Stockler / Guida Gusmão; Gregório Duvivier / Antenor; Bárbara Santos / Filomena.

Lingua: Audio originale portoghese, sottotitoli in italiano.

Le LAKE COMO FILM NIGHTS OFF EDITION sono organizzate dall’Associazione Lago di Como Film Festival in coproduzione con Villa Erba S.p.A. con il patrocinio del Comune di Cernobbio e con il contributo di Intesa Sanpaolo, ComoDepur e Fondazione Cariplo

