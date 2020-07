Finisce nei guai .- e perde il beneficio del reddito di cittadinanza del quale usufruiva – per aver cercato di rubare una bici da un cortile di un condominio in via Borsieri a Como. La bici era stata lasciata dal proprietario nelle rastrelliere senza chiusura alcuna. Ha poi cercato di scappare ma è stato bloccato dal custode del condominio. Il personale intervenuto sul posto ha accompagnato l’uomo in Questura, dove è stato identificato: M.S., classe 1977, noto per reati contro la persona e contro il patrimonio, violenza minaccia resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale è stato tratto in arresto per furto aggravato dal personale della polizia

Foto 3 di 3





Il processo, davanti al giudice di Como, si è concluso con la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana. Disposta anche la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza come detto.