Anche nella notte che ci lasciamo alle spalle due gravi incidenti sulle strade del territorio. Il primo a Laino, sulla provinciale, pochi minuti prima della mezzanotte. Una moto con due giovani a bordo è caduta per cause da accertare. La peggio è toccata al passeggero di 23 anni, finito a terra con ferite serissime. E’ stato portato in elicottero al Niguarda di Milano: prognosi riservata e quadro clinico molto serio. Il conducente del mezzo ricoverato a Gravedona: non così grave.

Foto 2 di 2



Drammatico lo schianto avvenuto alle 5 di stamane ad Albogasio inferiore (Valsolda). Un 55enne in moto, pare si possa trattare di un frontaliere, è stato sbalzato dalla sua moto ed ha fatto un volo da paura. Da capire se dopo un urto con un’auto o meno. LO stanno accertando i carabinieri della compagnia di Menaggio, intervenuti per i rilievi. Per l’uomo un gravissimo trauma addominale, ma anche altre ferite serie. E’ in pericolo di vita. Anche qui intervento dell’elicottero e trasporto d’urgenza a Gravedona. Prognosi riservata, apprensione per lui.