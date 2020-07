Un mese alla prova del nove. Non solo per la ripartenza delle scuole, ma anche per la ripresa piena delle attività del territorio. E grosse apprensioni per diverse aziende che non sanno come e con quanti numeri poter ripartire. Il post-lockdown potrebbe farsi sentire in modo importante sulle attività imprenditoriali ed artigianali del nostro territorio. Oggi a CiaoComo le riflessioni del presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Marco Galimberti. E da lui anche un appello diretto ai piccoli e medi imprenditori della provincia:”Vi dico di provare a resistere perchè non siete da soli: noi vi possiamo dare un aiuto importante”.

