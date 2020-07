Paolo Bottonato disegna Caglio

A Caglio si va in cerca di fresco e natura, il paese del Triangolo Lariano è meta di gitanti e la ProCaglio li aspetta a braccia aperte con tante iniziative che animano il centro storico come la mostra work in progress “Disegnando Caglio”.

Dal 2 al 23 agosto il pittore Paolo Bombonato trasferisce il suo atelier nella saletta comunale sulla piazza del paese e lì con acquerelli, tempere, pastelli e matite cercherà di catturare una luce speciale, quella che accarezza le pietre secolari del borgo antico di Caglio. Opere mai esposte, sempre nuove, realizzate direttamente in esposizione magari ritraendo anche qualche visitatore consenziente.

Paolo è un architetto milanese, da vent’anni brianzolo (ma senza troppa convinzione), pittore autodidatta e, possiamo dire, sempre in movimento, dato che realizza molti dei suoi lavori sul treno Milano Asso, che prende ogni giorno per andare al lavoro. Usa taccuini, ma anche cartoncini da pacco. Da 35 anni passa le sue vacanze a Caglio e da circa tre prova a immortalare “la luce che filtra dai vicoli e il cielo incorniciato dai tetti”.

Tutte le opere in mostra non sono mai state esposte, e non sono in vendita. Orari: 10-12; 15-19