Il disagio è iniziato dopo le 7 quando la grossa gru – utilizzata per operazioni di spostamento importanti – si è bloccata all’imbocco di via Borgovico a Como, zona piazza Santa Teresa. E il traffico di Como, sia pure in questo fine luglio, è andato in tilt per ore. Lunghe code sul tutto il lungolago, disagi anche in viale Masia, viale Innocenzo e viale Roosevelt. Senza parlare della zona di Sant’Agostino e via Torno. Ripercussioni fino a qui.

Il guasto al mezzo (come da diretta allegata) è stato meccanico. Le ruote posteriori fuori asse nell’affrontare la curva. Dunque, un problema puramente meccanico che ha costretto la polizia locale ad una mattinata difficile. Traffico in tilt in diversi punti e per lunghi minuti. La gru rimossa pochi minuti dopo le 10. E il traffico è tornato alla normalità sia pure lentamente.