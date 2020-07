Un tutto nel lago di Como per Gary Barlow, il leader dei Take That

Ancora celebrity @comolake! Qualche giorno di vacanza sul Lario per Gary Barlow, la stella di Take That, 49 anni, ha festeggiato il cinquantesimo compleanno di sua moglie Dawn, i due sono sposati da 20anni. Con loro i tre figli: Daniel, 19 anni accompagnato dalla fidanzata, Emily e Daisy . Venerdì sera cena in famiglia sul Lago di Como e, nel week end, gite in barca e bagni nel lago. Tutto documentato dal Daily Mail, il tabloid inglese cui non sfugge nessun movimento sul lago di Como, ormai destinazione internazionale per le celebrities.

Barlow è stato fondatore e leader dei Take That, la band che negli anni ’90 conquisto ripetutamente la vetta delle classifiche di tutto il mondo e fece strage di cuori femminili. Nel 1996 il gruppo si sciolse e Gary intraprese la carriera solista, fino alla reunion dei Take That nel 2006. Robbie Williams, che lo scorso 29 maggio si è riunito a Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald in occasione del concerto virtuale dei Take That trasmesso in streaming per raccogliere fondi a favore della lotta contro il Coronavirus, ha recentemente raccontato di aver scritto nuove canzoni con Gary Barlow con il quale si è definitivamente riappacificato. Riguardo al gruppo di “Back For Good”, il cantante britannico ha, inoltre, promesso che la band “will ride again” (“tornerà di nuovo in pista”).

Gary Barlow è stato anche un amatissimo giudice di X-Factor versione UK.