La ragazza di 14 anni soccorsa a Lipomo giovedì sera. Poi, nel week-end, il 16 enne soccorso ubriaco a Cermenate. E nella notte da poco trascorsa un altro minorenne che si è sentito male per il troppo alcool. Abuso e sbornia importante. E’ successo prima delle 2 in via Santa Marta a Turate. Protagonista un ragazzo di 17 anni, poi soccorso dal personale sanitario 118 e ricoverato in ospedale a Tradate. E’ stato trattenuto in osservazione.