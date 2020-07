Tre gravi incidenti in neppure un’ora questa mattina sulle strade lariane. Il primo a Cernobbio, via della Libertà, alle 8,30. Una donna di 45 anni è caduta, da sola, dallo scooter. Motivi da accertare. I soccorsi del 118, la donna ricoverata in prognosi riservata in ospedale.

Pochi minuti dopo a Carlazzo, via Statale, scontro auto-moto. Centauro di 39 anni a terra ferito anche se no0n in pericolo di vita. Ma condizioni serie. E’ in prognosi riservata a Gravedona. E poi alle 9 a Faloppio (Camnago) altro incidente serio dalle prime informazioni. Un uomo di 48 anni investito mentre stava attraversando la strada in via MUlini. Quadro clinico mediamente grave. Ricovero d’urgenza al Sant’Anna per le cure del caso.