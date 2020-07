E’ sempre in gravissime condizioni – all’ospedale di Gravedona – il 60enne turista straniero colpito da malore ieri mattina (video diretta qui) a Lezzeno mentre si trovava sulla scalinata della chiesa in compagnia della moglie. Erano in zona Imbarcadero quando l’uomo è caduto all’improvviso. Ingente la mobilitazione in zona

Sul posto la Sos di Canzo e l’elisoccorso che hanno portato l’uomo all’ospedale di Gravedona in codice rosso: condizioni molto critiche. A seguire le operazioni di soccorso decine di persone del paese del lago, colpite dall’arrivo dell’elicottero in zona chiesa.