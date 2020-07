Primi scatti della nuova stagione del Como. Di fatto iniziata oggi dopo ben 161 giorni – ad essere precisi precisi – dallo stop imposto dall’emergenza sanitaria per il Covid 19. La squadra si è radunata stamane allo stadio Sinigaglia: lavoro – a porte chiuse – agli ordini di mister Banchini e del suo vice Giacomo Gattuso. Le immagini – ovviamente – sono della pagina Facebook ufficiale Com0 1907 visto che non è possibile accedere all’interno del Sinigaglia per seguire questi primi giorni di ripartenza. Lavoro fisico importante dopo un periodo di prolungato stop. Si andrà avcanti per tutta la settimana. La partenza per il raduno vero e proprio il 9 agosto per Arona.

