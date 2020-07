Un vasto incendio ha interessato questo pomeriggio un deposito di fieno e attrezzature agricole in via Firenze a Villa Guardia. Sul posto i Vigili del fuoco di Appiano Gentile ed i colleghi di Como che hanno dovuto lavorare per un’ora prima di aver ragione delle fiamme e del fumo molto denso che si è sviluppato in zona. Nessun intossicato, ma danni al fienile e alle macchine agricole, danneggiate dal fuoco. Ancora non accertata con precisione l’origine del rogo.

