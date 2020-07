La Cordigliera delle Ande rappresenta, per il Cile che la ospita, una limitazione allo sviluppo di una vita sociale agevole e senza ostacoli. Di fatto, questa catena montuosa che occupa circa l’80% della superficie del paese che la ospita, rappresenta un simbolo, una ricchezza inestimabile, la spina dorsale di tutto il pianeta; ma anche un monumento naturale sconosciuto alla maggior parte dei cileni o a loro stessi per gran parte inaccessibile, in quanto in larga misura (e non è noto con quale criterio a tutela della collettività) di proprietà di società e colossi stranieri impegnati a sfruttarla per i loro interessi, che non corrispondono mai alle esigenze del popolo cileno. Alle Lake Como Film Night si chiude la trilogia sul territorio fisico cileno indagato come testo emotivo, mémoir di un periodo storico, la dittatura di Pinoche, che ha riscritto una cultura antica di ventimila anni e ferito il paese in ogni centimetro della sua superficie.

Per Guzmán, che ha lasciato la sua terra dopo il colpo di Stato del ’73 e non è mai tornato a viverci, superare la cordigliera delle Ande significa entrare nel paese dell’infanzia, viaggiare nel passato, in un luogo che non ha più carattere di realtà materiale, trasfigurato com’è dai tanti anni di distanza e di reinvenzione. per esplorare i suoi misteri, potenti rivelazioni della storia passata e presente del Cile. Lunedì 27 luglio ore 21.15 La cordigliera dei sogni Cile, 2019, 84’. Ambientazione: Cordigliera delle Ande (Cile). Séance spéciale al Festival di Cannes 2019. Titolo originale: La Cordillera de los sueños Regia: Patricio Guzmán Sceneggiatura: Patricio Guzmán, Miranda y Tobar. Fotografia: Samuel Lahu. Montaggio; Emmanuelle Joly. Musica: Claire Cahu. Lingua: Audio originale spagnolo, sottotitoli in italiano.