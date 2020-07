I giovanissimi del Trio Kaufman per l’ultimo “lunedì in musica” di Villa Bernasconi

Prosegue lunedì 27 luglio la rassegna La Grande Musica di Cernobbio – V Edizione con l’ultimo dei tre concerti in Villa Bernasconi organizzati da Fondazione La Società dei Concerti in collaborazione con il Comune di Cernobbio.

Ecco il programma della serata:

Lunedì 27 luglio, ore 21 , nello scenario della sala da pranzo di Villa Bernasconi, concerto del Trio Kaufman con musiche di Beethoven e Dvoràk.

Il Trio Kaufman è formato dai giovanissimi Luca, Valentina e Chiara. I tre hanno iniziato a studiare rispettivamente il violino, pianoforte e violoncello da bambini. Ora studiano al Conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida di Emanuela Piemonti.

Il trio ha frequentato i corsi del Trio Dmitrij a Pesaro e le masterclass del Trio di Parma a Portogruaro.

Si è esibito in numerosi concerti in Italia e all’estero, recentemente in Belgio al Teatro dell’Opera di Anversa, al Festival Rossini in Germania, dove ha eseguito delle trascrizioni a lui dedicate da Alberto Zedda, e a Milano per i quarant’anni degli Amici della Scala nel ridotto Arturo Toscanini del Teatro alla Scala.

Nel giugno 2019 ha vinto il secondo premio al Premio del Conservatorio.

Biglietti a 10 euro con prenotazione obbligatoria a angela@soconcerti.it | 02 66984134.

Non solo!

Sempre lunedì 27 luglio , i ladri di storie in visita al Museo di Villa Bernasconi potranno rubare splendide melodie e arricchire la loro esperienza: durante le visite delle 15.30-16.00-16.30, infatti, compreso nel biglietto di ingresso, sarà possibile assistere alla performance di una pianista che suonerà il pianoforte a coda Pleyel situato nella sala da pranzo. Un’occasione da non perdere!

Inoltre, tutti i week end (sabato e domenica) si terranno delle visite guidate a Villa Erba a cura dell’Associazione Mondo Turistico: i possessori del biglietto per Villa Bernasconi potranno usufruire del biglietto ridotto (8 euro invece di 10) per la visita guidata a Villa Erba. Per prenotazioni: Fiorella 348.5114649

Fino al 20 settembre , inoltre, il museo di Villa Bernasconi sarà arricchito da “Fiori narrati”, un’esposizione di opere di alcuni fra i più noti pittori e illustratori a cavallo fra Otto e Novecento, per i quali la bellezza femminile e quella della natura non erano intese solo come pura decorazione, ma interpretavano il sogno di un universo di eleganza e armonia da ricercare fra le mura domestiche.

Tra le opere esposte si segnala in particolare la grande e rara litografia su tela di Alphonse Mucha (1860-1939) intitolata “Les fleurs“ , realizzata per Home Decor nel 1894 e proveniente dalla collezione della Fondazione Arte Nova. Un’opera realizzata da Mucha all’inizio della sua carriera di illustratore, con uno stile ancora distante dai poster che lo hanno reso celebre. Dialogano con quest’opera tre litografie su carta, di una serie di quattro, del 1898, sempre di Mucha, che rappresentano donne con fiori: il garofano, l’iris e la rosa.

L’esposizione “Fiori narrati” è a cura di Elena Franco, direttore artistico di FAN – Fondazione Arte Nova.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Nuovi orari dall’1 giugno: venerdì, sabato, domenica, lunedì e festivi: 10-18

Biglietto unico: 5,00 euro. Gratuito under 14, over 75, cernobbiesi, disabili e accompagnatore e altri casi su www.villabernasconi.eu

Prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu (consigliato pagamento on line, in caso di pagamento in contanti alla biglietteria si richiede di corrispondere la somma esatta)

Al momento della prenotazione saranno inviate tutte le informazioni di sicurezza e le modalità di svolgimento della visita.

Durata della visita: 1 ora.

Il biglietto darà diritto ad una successiva visita gratuita senza limiti orari appena l’emergenza lo consentirà.

Sarà inoltre possibile acquistare un abbonamento “Ospite per un anno” valido fino al 31/12/2021 al prezzo scontato di 10 euro invece di 15.

Contatti: Tel. 031.3347209 www.villabernasconi.eu – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest