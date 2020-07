Una visita di CiaoComo in una delle belle realtà del nostro territorio. Non ci è stato possibile – come ormai avviene da mesi – realizzare la nostra presa diretta per un problema di connessione. Già, perchè qui, tra le strette stradine e la gente che vive senza stress, il tempo sembra essersi fermato. E pure la moderna tecnoclogia, spesso, fa a cazzotti con queste realtà di fascino e suggestione. Benvenuto a Palanzo, la frazione più alta di Faggeto Lario. Qui dove il Torchio (video sopra) la la sua storia che si tramanda di generazione in generazione.

Foto 5 di 5









Ma basta passeggiare per le tortuose stradine del bordo – 300 abitanti in tutto – per vedere anche altro. E tu resti affascinato….

Come pure la piccola, ma ricca, biblioteca. Ben gestita e dedicata a Valentina che ora non c’è più. All’interno pensi di trovare poco ed invece. Sorpresa…..

[foti id=173451]