Jacopo Cerutti torna in gara. IN sella alla sua Husqvarna, ha preso parte alla prima prova del campionato italiano di Enduro a Castiglione Fiorentino. Una due giorni – tra prove e gare – molto dura per “Jaco – ospite domani della diretta di Sport Magazine da noi alle ore 18 – anche se conclusa alla grande. Per il pilota di Montorfano un ritorno alla specialità dopo anni di assenza come lui stesso ha ammesso sui social. “Bellissimo tornare sul podio (terzo posto) dopo tanti anni di assenza. Gara tiratissima, ho “mangiato” un pò troppa polvere essendo partito indietro. Ma bene così”.

Per Cerutti terzo posto nella categoria 450 e sesto assoluto. Niente male considerato l’assenza dalla specialità per diverso tempo. “Abbiamo rotto il ghiaccio” aggiunge il pilota del Moto club Intimiano e del Team Solarys. Domani sera, come detto, le sue speranze in vista della sesta Dakar di fila – a gennaio 2021 – in diretta con noi.