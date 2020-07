Jaguar, Porsche, ma anche Alfa e pure una classicissima “due cavalli”. Senza dimenticare una altrettanto datata Fiat 1.100 ed una Ferrari 308. Bolidi di suggestione e fascino. Il raduno di domani in piazza Cavour a Como – fortemente voluto da Enrico Aramini del ristorante Imbarcadero con il patrocinio del Comune di Como – si arricchisce di marchi e vetture gloriose. Un raduno in piazza (dalle 10 in poi) per ripartire in massima sicurezza. Le auto resteranno in piazza, per essere ammirate e fotografate, fino alle 15,30. Tutto sarà svolto all’insegna della sicurezza e dell’attenzione alle misure anti-Covid. Qui la diretta con il direttore Aramini per presentare la manifestazione, la prima in centro città dopo l’emergenza sanitaria.

ELENCO DELLE VETTURE PARTECIPANTI AL RADUNO

FIAT 1100.

AD MG – A.

PORSCHE 911.

JAGUAR XJ8.

FIAT Barchetta.

Volkswagen 15 D11.

CITROEN 2CV

LANCIA K.

Porsche Boxter

ALFA ROMEO GTV CUP.

ALFA SPIDER V6.

FERRARI 308GTS

AUSTIN FX3D.

STUDEBAKER CHAMPION.

TOYOTA.

FIAT 128 coupe.

FIAT 1200.

LANCIA FLAMINIA.

MORRIS Minor.

PORSCHE 930.

LANCIA FLAVIA.