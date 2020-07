Si preannuncia il tutto esaurito questa sera per la prima nazionale del film di Robert Eggers The Lighthouse alle Lake Como Film Nights di Villa Erba. La prenotazione obbligatoria dovuta alle norme di sicurezza per il contenimento del contagio, se da una parte rappresentano un ulteriore sforzo per gli organizzatori, dall’altra consentono una migliore gestione del booking, perciò, se non avete prenotato il vostro biglietto, è inutile cercare di assistere alla proiezione di oggi.

Dalle coste tempestose dove è ambientato il film di stasera, domani si cambia stato e panorami, ma si resta negli Stati Uniti per una vicenda ambientata tra nativi americani del South Dakota in The Rider della regista Chloè Zhao, nata a Pechino, ma da sempre attiva nel cinema indipendente statunitense.

Foto 2 di 2



Il film di natura documentaristica è incentrato sulla vera storia di Brady Jandreau membro della tribù Sioux Lower Brule, domatore di cavalli. Cowboy e indiano insieme, Brady Jandreau stella nascente del rodeo, apprende dal suo medico di non poter più cavalcare. Una brutta caduta lo ha disarcionato per sempre, sfondandogli il cranio in maniera quasi fatale. A fianco della sorellina, affetta dalla sindrome di Asperger, e in lotta col padre piegato dal lavoro e dalle responsabilità, cerca una nuova ragione di vita in un Paese che non fa sconti. La regista Chloé Zhao è stata immediatamente attratta da questo personaggio unico incontrato durante la lavorazione di un suo film e da allora ha iniziato a raccogliere idee per un film che parlasse di lui e interpretato dal vero Brady, la sua famiglia ed i suoi amici.

“Lavorare con Brady e Lane in una scena è stato uno dei momenti stimolanti della mia vita – ha dichiarato Chloè Zhao -. Le riprese di cinque settimane si sono svolte principalmente nella Pine Ridge Indian Reservation e nelle terre circostanti. Brady, che lavora come addestratore di cavalli e sembra capire ogni movimento dell’animale, come se fossero connessi in una specie di danza telepatica, ha ammaestrato i cavalli per la prima metà di ogni giorno in modo da averli pronti per essere venduti. Così siamo riusciti a realizzare riprese autentiche di lui che interagiva con i cavalli, sfruttando appieno il magico tramonto del South Dakota. Abbiamo lavorato con una troupe leggera, girando in luoghi reali. Abbiamo fatto in modo che le riprese avessero un particolare taglio cinematografico, per far sì che la realtà entrasse perfettamente a far parte della narrazione. Voglio far vedere un ritratto autentico del ruvido, onesto e bellissimo cuore dell’America che amo e rispetto profondamente.”

Domenica 26 luglio ore 21.15 THE RIDER di Chloé Zhao Stati Uniti, 2017, 105 minuti. Ambientazione: Pine Ridge Indian Reservation, South Dakota (Stati Uniti). Presentato al Sundance Film Festival 2018. Regia: Chloé Zhao. Sceneggiatura: Chloé Zhao. Fotografia: Joshua James Richards. Montaggio: Alex O’Flinn. Musiche: Nathan Halpern. Interpreti e personaggi: Brady Jandreau / Brady Blackburn; Mooney / Gus; Tim Jandreau / Wayne Blackburn; Lilly Jandreau / Lilly Blackburn. Lingua: Audio originale inglese, sottotitoli in italiano.

Le LAKE COMO FILM NIGHTS OFF EDITION sono organizzate dall’Associazione Lago di Como Film Festival in coproduzione con Villa Erba S.p.A. con il patrocinio del Comune di Cernobbio e con il contributo di Intesa Sanpaolo, ComoDepur e Fondazione Cariplo

I prossimi film in programma sono:

Lunedì 27 luglio La Cordigliera dei Sogni di Patricio Guzman

Martedì 28 luglio La Dolce Vita di Federico Fellini, La proiezione del film verrà preceduta da un videosaluto registrato di Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca.

Mercoledì 29 luglio La vita invisibile di Eurídice Gusmão di Karim Aïnouz

Giovedì 30 luglio Dead Man di Jim Jarmusch. Il film è anticipato dal cortometraggio DISTANT_SILENCE di Massimo Colombo, cortometraggio ambientato sul Lago di Como.

Il giorno 31 luglio verrà utilizzato per il recupero dei film sospesi per pioggia.

Informazioni e biglietti

Prenotazione obbligatoria (190 posti disponibili)

INGRESSO € 9 – ABBONAMENTO 7 film € 45 (+10% prevendita online).

Tutti gli spettacoli sono con acquisto online obbligatorio su:

www.liveticket.it/lakecomofilmfestival.

In caso di pioggia gli eventi sono annullati e i biglietti rimborsati.