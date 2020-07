Dopo l’avvio quasi bagnato di questa sera, le LAKE COMO FILM NIGHTS di Villa Erba riservano, per domani, un’anteprima nazionale: The Lighthouse un film di Robert Eggers con Willem Dafoe e Robert Pattinson.

Presentato per la prima volta a Cannes 2019 nella sezione Quinzaine des Réalisateurs e successivamente candidato ad un Premio Oscar nella categoria Miglior Fotografia, The Lighthouse è incappato nel lockdown delle sale cinematografiche ed è stato distribuito direttamente in streaming, perciò verrà presentato per la prima volta in una proiezione aperta al pubblico in Italia al Lake Como Festival.

Foto 2 di 2



The Lighthouseè la storia ipnotica e allucinatoria di due guardiani del faro su una lontana e misteriosa isola del New England alla fine del XIX secolo. E’ un film intenso e coraggioso, Eggers (vincitore del Sundance Film Festival con “The Witch”), con il fratello Max, adatta per il grande schermo un racconto incompiuto di Edgar Allan Poe, “Il faro” (The Light-House), finendo per riscriverne la sceneggiatura e trasformandolo in un’opera originale, in cui si percepiscono comunque intatte le atmosfere del grande scrittore inglese. Un film in cui la recitazione è importantissima e dove Willem Dafoe e Robert Pattinson giganteggiano, arrivando a recitare quasi in versi.

Una meravigliosa fotografia con un b/n di stampo espressionista (impiegato per richiamare le prime pellicole del ‘900), un inusuale formato in 4:3 e una colonna sonora da brividi, composta da Mark Korven, completano un piccolo capolavoro.



Parco di Villa Erba – Cernobbio

sabato 25 luglio ore 21.15

The Lighthouse

Stati Uniti, 2019, 109’.

Ambientazione: Cape Forchu, Contea di Yarmouth, Nuova Scozia (Stati Uniti).

Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2019.

Regia: Robert Eggers.

Sceneggiatura: Robert Eggers, Max Eggers.

Fotografia: Jarin Blaschke.

Scenografia: Craig Lathrop.

Montaggio: Louise Ford.

Musiche: Mark Korven.

Interpreti e personaggi: Robert Pattinson / Thomas Howard; Willem Dafoe / Thomas Wake.

Lingua: Versione doppiata in italiano con sottotitoli in inglese grazie alla collaborazione con Universal Pictures Italia

Le LAKE COMO FILM NIGHTS OFF EDITION sono organizzate dall’Associazione Lago di Como Film Festival in coproduzione con Villa Erba S.p.A. con il patrocinio del Comune di Cernobbio e con il contributo di Intesa Sanpaolo, ComoDepur e Fondazione Cariplo

I prossimi film in programma sono.

Domenica 26 luglio The Rider di Chloé Zhao,

Lunedì 27 luglio La Cordigliera dei sogni di Patricio Guzman

Martedì 28 luglio La Dolce Vita di Federico Fellini, La proiezione del film verrà preceduta da un videosaluto registrato di Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca.

Mercoledì 29 luglio La vita invisibile di Eurídice Gusmão di Karim Aïnouz

Giovedì 30 luglio Dead Man di Jim Jarmusch. Il film è anticipato dal cortometraggio DISTANT_SILENCE di Massimo Colombo, cortometraggio ambientato sul Lago di Como.

Il giorno 31 luglio verrà utilizzato per il recupero dei film sospesi per pioggia.

Informazioni e biglietti

Prenotazione obbligatoria (190 posti disponibili)

INGRESSO € 9 – ABBONAMENTO 7 film € 45 (+10% prevendita online).

Tutti gli spettacoli sono con acquisto online obbligatorio su:

www.liveticket.it/lakecomofilmfestival.

In caso di pioggia gli eventi sono annullati e i biglietti rimborsati.