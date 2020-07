Un risveglio da incubo nel comasco. La bomba d’acqua che si è abbattuta sul territorio ha colpito maggiormente due zone della provincia. Quella di Veleso (frazione Visino in particolare) con fango e detriti arrivati sulle strade della montagna sovrastante e la zona della bassa comasca tra allagamenti di strade e sottopassi e vetture in tilt per la tanta acqua caduta. Un camion soccorso anche a Lomazzo e portato via dal mezzo dei pompieri.

Foto 3 di 3





RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA Rosy Ranchetti un'altro video del nubifragio che ha colpito nelle prime luci dell'alba Turate e i paesi limitrofi. Publiée par Diretta Turate sur Vendredi 24 juillet 2020

Qui sopra la nostra diretta da Lomazzo in mattinata, poi sotto la situazione di oggi pomeriggio a Visdino di Valbrona: strade ancora piene di fango e detriti. Sopra le impressionanti immagini della pagina Facebook diretta Turate di questa mattina all’alba: si vede un autentico fiume scorrere in mezzo alle case con tanta grandine. Fa davvero impressione.