Dopo un breve intermezzo musicale a cura di Beatrice Arizza, violoncello, e Vittorio Benaglia, viola, musicisti ventunenni diplomati al conservatorio di Como, è seguito il ringraziamento a tutti gli operatori di Asst Lariana per l’impegno profuso in questi mesi.

Si è tenuta oggi la celebrazione di Sant’Anna, patrona dell’ospedale di Como. In ottemperanza alle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus la ricorrenza – che cade il 26 luglio – si è dovuta svolgere all’auditorium in forma più che ristretta. Alla messa celebrata dai cappellani camilliani – padre Alessandro, padre Fabio e padre Crispino – sono seguiti i saluti della direzione rappresentata da Fabio Banfi.

“Grazie – le parole di Antonella Stefini – a nome di tutti colleghi straordinari che hanno preso parte sul campo a questa emergenza e hanno realizzato i valori più alti della nostra professione”. “Grazie – le ha fatto eco Morena Montorfano – è stato un periodo difficile ma siamo stati uniti e siamo riusciti ad affrontarlo. In particolare, serbo nel cuore la solidarietà e la vicinanza della popolazione”.

Il dottor Banfi ha quindi consegnato una targa – che sarà poi apposta nella hall d’ingresso dell’ospedale – ad Antonella Stefini, medico internista, e Morena Montorfano, infermiera del Pronto Soccorso, in rappresentanza simbolica di tutti coloro che sono stati parte attiva in questa emergenza.

“Rigore, metodo, profonda empatia nei confronti dei pazienti e capacità di cura, sono le qualità che esprimono la cifra del Sant’Anna – ha osservato il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – ed è doveroso il riconoscimento alla professionalità che è stata espressa a tutti i livelli dell’organizzazione. Lo sforzo, corale, è stato eccezionale ma siamo riusciti a superare l’emergenza. Da parte mia, in questa circostanza, ho riscoperto il valore di essere temporaneo custode di un bene prezioso, l’ospedale, che è fattore di coesione sociale e patrimonio della collettività lariana e della città di Como”.

“A questi mesi accompagnati da dolore, lutto e tristezza, guardiamo oggi al futuro, insieme a Sant’Anna, con la speranza della vita – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi – Grazie a tutti – ed è un ringraziamento a cui, permettetemi, associo orgoglio – per la testimonianza di competenza, sacrificio, professionalità ed onore che avete espresso”.

“L’umanità e la professionalità da voi espresse sono state riconosciute da tutti – ha spiegato il sindaco di San Fermo, Pierluigi Mascetti – noi cittadini di San Fermo siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio un ospedale come questo in cui operano professionisti, grandi non solo nei ruoli specifici esercitati (dai medici agli infermieri, agli addetti alle pulizie, tutti), ma anche nello spessore umano e soprattutto nel cuore”.

“Grazie e grazie di cuore – ha sottolineato il prefetto, Ignazio Coccia – Siete stati una sicurezza e un punto di riferimento, uno straordinario esempio di professionalità, sacrificio, senso del dovere e deontologia. Avete lavorato in silenzio ed è quello che bisogna fare, lavorare, agire con i fatti e parlare meno. Giorno per giorno avete affrontato i problemi e ciò che questa esperienza dolorosissima ha fatto emergere è stata una professionalità preparata e ricca umanamente”.