Un no deciso alla manifestazione programmata per domenica prossima dai gruppi di estrema destra capeggiati dalla associazione “culturale Nicollini” a Dongo e Mezzegra per commemorare Mussolini e i gerarchi del tristemente noto ventennio. A dirlo oggi i rappresentanti dell’Anpi provinciale in un incontro con la stampa (video sopra): contrarietà a questa iniziativa e la richiesta, al Prefetto Coccia, di non autorizzarla.

A dare il contributo alla richiesta vari enti, associazioni e pure partiti della città. Ecco l’elenco completo: ANPI, Istituto di storia contemporanea P.A.Perretta, ARCI, ACLI, Como senza Frontiere, Associazione Lissi, Associazione Italia-Cuba, Soci Coop Lombardia, Osservatorio democratico delle nuove destre, Articolo uno, Movimento 5Stelle, PD, PRC, Sinistra Italiana, CGIL, CISL e UIL di Como ritengono questo raduno offensivo verso la Costituzione e la stragrande maggioranza degli italiani che ne condividono i valori.