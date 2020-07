Dopo una lunga pausa il Como 1907 torna in campo per programmare il prossimo campionato di Serie C. Con l’inizio ufficiale del campionato in programma il 27 settembre e visto il lungo stop dei mesi scorsi il Como ha deciso per una sessione iniziale al Sinigaglia.

Il raduno è convocato per lunedì 27 luglio. I giocatori attualmente in rosa nella squadra si alleneranno allo stadio in sessioni individuali. Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Ieri con noi – in diretta a Sport Magazine – il difensore Crescenzi ha parlato di questa ripartenza e della nuova stagione. IL giorno prima (video sopra) è stata la volta del medico sociale, Alberto Giughello, spiegare come e con quali controlli avverrà la ripresa.