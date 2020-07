Una bomba d’acqua accompagnata da grandine forte. Un risveglio poco estivo nel comasco con diversi disagi. Pioggia forte anche a Como, ma senza danni significativi. I maggiori (video allegato) tra Lomazzo – sottopasso allagato in via Lombardia con auto e un camion in panne – e Mozzate, tutta la fascia della bassa comasca. Allagamenti, in tutto una cinquantina di interventi dei vigili del fuoco.

Pompieri in azione anche nell’erbese, pure qui forte la precipitazione. A Visino di Valbrona detriti e fango sulle strade della piccola frazione del paese. Non segnalati feriti, ma danni notevoli si. La bomba d’acqua stamane dopo le 5.