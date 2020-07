Andrea Kerbaker, l’ideatore della Kasa dei Libri di Milano, a Zelbio Cult

Senza sosta anche in questa estate particolare per i pubblici incontri, Zelbio Cult continua sabato 25 luglio con Andrea Kerbaker protagonista di: “Una Kasa piena di libri. Come vivere felici in compagnia di 30.000 (e più) volumi”. Il titolo dell’incontro ben sintetizza la passione e l’amore per le pagine stampate di Kerbaker; bibliofilo, autore apprezzato di opere di saggistica e di narrativa tradotte in vari paesi, docente alla Cattolica e instancabile animatore della vita culturale meneghina (è segretario del Premio Bagutta, il più antico riconoscimento letterario italiano). Nel quartiere di Isola a Milano, Kerbaker ha ideato e aperto al pubblico uno spazio di tre piani dove – oltre a raccogliere i libri che ha collezionato nel corso di una vita – propone mostre, presentazioni e incontri per adulti e bambini. Nella “Kasa dei libri” tutto parla di … libri: dai fermaporte ai reggilibri, dai portachiavi alle lampade, e persino i pavimenti sono fatti di pagine stampate. Qui può capitare di imbattersi in coccodrilli e scimmioni, elfi e gnomi, tutti con un libro in mano. Andrea Kerbaker nell’incontro animato da Armando Besio parlerà anche di un nuovo progetto: il Kapannone, uno spazio ampio ad Angera, sul lago Maggiore, che aprirà a settembre. E che sarà pieno di altri libri, ovviamente.

Informazioni generali: – è obbligatoria PER OGNI SERATA la prenotazione dal sito www.zelbiocult.it: i posti sono contingentati nel rispetto della normativa regionale corrente e delle misure adottate con l’ultimo D.P.C.M. – Presentarsi all’ingresso del teatro muniti di mascherina – orario: inizio ore 21.00 – ingresso libero – tutti gli incontri si svolgono al Teatro Comunale di Zelbio, Piazza della Rimembranza