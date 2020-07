Immagini che mettono i brividi anche se, per fortuna, non ci sono stati nè feriti nè intossicati. Ma il rogo scoppiato ieri sera in via Longoni a Cantù – adiacente alla via Milano – ha provocato momenti di apprensione. Spiegamento notevole dei pompieri.

Foto 2 di 2



Qui i video dei primi soccorsi e di un vicino di casa (Luca Zattoni) per la redazione di CiaoComo. L’intervento si è concluso dopo diverse ore, oggi la conta dei danni. Le origini del rogo ancora non accertate con precisione.