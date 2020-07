Lago di Como, tappa obbligata per gli influencer. Ecco EmiLife (336mila follower)

Chiara Ferragni va a visitare gli Uffizi e immediatamente si registra un considerevole aumento di giovani visitatori. Allora questi influencer influenzano davvero! E la bionda Ferragni è la più famosa, ma non verto l’unica, c’è una pattuglia agguerrita di influencer di professione armati di smartphone che si danno in pasto ai loro followers e il lago di Como è una calamita che li attrae irrimediabilmente.

Ultimo a selfarsi sulle amate sponde è il simpatico Emanuele Ferrari da Novara, ma i suoi 336mila follower (e non solo), lo conoscono come Emilife. La sua #gitella a Varenna vale oltre 55mila like su Instagram. Sta mattina a caso sono finito al lago di Como, scrive Emilife appoggiato alla ringhiera sul lungolago del paese lacustre, e chi se ne importa se l’ortografia fa schifo, i commenti che arrivano sono interessati a tutto tranne che alla grammatica italiana.

Del resto Emanuele è diventato una star del web non grazie alle sue dotte discettazioni su questo e quello, ma il successo lo deve alle foto parodie dei personaggi famosi. Il tutto, come ha ribadito più volte lo stesso Ferrari, deve essere letto in chiave completamente ironica e homemade, che ripropone sulla base dei vestiti dei personaggi famosi.Questa trovata ha divertito gli stessi parodiati tanto che Emilife è citato in moltissimi articoli anche di pubblicazioni estere. Il suo mito? Chiara Ferragni off course.

Divertente e pungente il mondo virtuale di Emilife e popolato dei suoi famigliari coinvolti loro malgrado nelle sue numerose stories, in particolare la bisnonna, e il cibo. Ovunque va, Emanuele mangia…qualsiasi cosa. Dalla pizza alle olive ascolane, dai biscotti al sushi Emanuele mangia. Sul lago soltanto un gelato. Per il missoltino lo aspettiamo presto.