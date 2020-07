Il comunicato ufficiale arriva in serata. Pochi minuti prima delle 19 i tifosi del Como possono tirare il sospiro di sollievo. Nessun contrattempo, la giunta di Como oggi ha detti si. Si allo schema di concessione proposto dagli assessori Pettignano e Galli per la concessione dello stadio per i prossimo 12 anni e per la realizzazione del terreno del Sinigaglia in sintetico. Le prime reazioni dei tifosi nel nostro video in diretta dalla zona stadio.

Tempi dei lavori brevissimi. Poi si dovrà decidere cosa il Como potrà fare con la concessione in mano per riqualificare la zona e la struttura stessa.