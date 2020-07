Al via il Festival della Cultura della città di Lomazzo

Prenderà il via questo sabato, presso il Grande Parco Somaini in via Cavour 2, accanto alla sede di ComoNEXT, il Festival della Cultura della città di Lomazzo, che dal 25 luglio al 5 settembre vedrà alternarsi noti esponenti della cultura italiana, dalla letteratura al teatro.

«L’idea è nata per offrire qualcosa di nuovo sul territorio – ha raccontato Matteo Vitali, responsabile ufficio cultura del comune di Lomazzo – e su cui io e l’assessore alla cultura Alberto Monti stavamo lavorando da un po’ di tempo. Date le circostanze, eravamo in dubbio se proporre o meno il fastival in questo periodo, ma poi abbiamo valutato che la cosa, con le opportune precauzioni, era fattibile. Siamo contenti di essere riusciti a portare nomi piuttosto noti al grande pubblico, con una grande varietà di tematiche, da quelle sociali a quelle ambientali, passando dalla musica e dalla geopolitica, un’offerta che possa soddisfare molti palati differenti».

Un Festival della Cultura davvero ricco, quello organizzato e finanziato interamente dal Comune di Lomazzo, con due incontri al mese, da luglio a settembre, che si terranno anche in caso di pioggia e vedranno rispettate tutte le normative vigenti.

CALENDARIO INCONTRI:

SABATO 25 LUGLIO, ORE 21 – CLAUDIO BUJA

Morricone, l’uomo e la sua musica – Omaggio a Ennio Morricone con racconti, aneddoti, esperienze e ascolti delle opere del Grande Maestro

DOMENICA 26 LUGLIO, ORE 21 – ENZO GIANMARIA NAPOLILLO

“Carlo é uscito da solo” – incontro con l’autore

SABATO 1 AGOSTO, ORE 21 – TEATRO AL’APERTO – NELSON

La storia di Nelson Mandela – Testo e regia di Giuseppe Di Bello (Manera, Piazza Trento, ore 21)

MARTEDÌ 4 AGOSTO, ORE 21 – STEFANO CASERINI

Il clima è (già) cambiato. 9 buone notizie sul cambiamento climatico

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE, ORE 21 – DIEGO FUSARO

Glebalizzazione. La lotta di classe al tempo del populismo

SABATO 5 SETTEMBRE, ORE 21 – ANDREA VITALI

“Un uomo in mutande. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò” – incontro con l’autore, dialoga con Armando Besio

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito, prenotazione consigliata sul sito eventbrite cercando LomazzoCULT Festival.