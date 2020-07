Due gravi incidenti in queste ore nel territorio comasco. Uno sulla strada, avvenuto alle 18,15 in via Prati a Porlezza. Scontro auto – moto, la peggio è toccata al centauro (età e residenza ancora non noti) che è stato soccorso dall’elicottero del 118 (arrivato da Milano) per il ricovero d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni molto gravi dalle prime info, è in prognosi riservata. Cause dello schianto da accertare.

Nel pomeriggio – attorno alle 16,30 – altro grave incidente. Questa volta nel lago, sponda lecchese del Lario. Davanti alla spiaggia Onno, ad Oliveto Lario in un pomeriggio torrido, una piccola imbarcazione con due ragazzi a bordo si è ribaltata. Uno dei due occupanti ha raggiunto la riva ed ha chiesto aiuto davanti a tanti bagnanti attoniti. Il suo amico (23enne) non si trova. Risulta disperso. Subito attivate le ricerche nello specchio d’acqua antistante.