Speranze per poter utilizzare – sia pure solo per le squadra agonistiche della città – la piscina olimpica di Muggiò. Ma anche per poter vedere in azione le ruspe per il vicino palazzetto dello sport a Muggiò. Nel frattempo, però, arriva il via libera (la gestione è del comune di Como anche se si trova sul territorio di Casnate) dell’ex Palasampietro, ora PalaFrancescucci. Ler squadre comasche lo potranno usare – con capienza piena – da metà agosto. E poi lo stadio Sinigaglia e l’arrivo del Giro di Lombardia a Ferragosto. Tante cose delle quali oggi ha parlato da noi – in diretta radio e Facebook – l’assessore allo sport di Como Marco Galli. Qui la diretta di questa mattina.

