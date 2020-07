Scritture di lago 200 opere per la prima edizione del premio targato Lario IN

Si è concluso con un ottimo riscontro di partecipazione, “Scritture di Lago”, premio letterario organizzato da Lario In che ha raccolto quasi 200 opere tra editi e inediti.

La nostra associazione ha voluto, infatti, farsi parte attiva nella promozione del territorio e ha voluto farlo in modo creativo e concreto, organizzando “Scritture di Lago”, concorso dedicato alla letteratura di lago ideato e promosso da “Lario In” con il sostegno di “Banca Generali Private” che ha scelto Como come sede. Il dottor Guido Stancanelli, presidente di Lario In e District Manager di Banca Generali Private per le sedi di Como, Lecco, Legnano, Sondrio, Varese e promotore del premio dichiara: «Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto il nostro premio letterario dedicato alla letteratura dei laghi, un settore di nicchia che ha bisogno di essere promosso come incentivo al turismo, che è una delle industrie principali dell’economia delle regioni di lago, in particolare di quella dei laghi Prealpini amati e frequentati da turisti provenienti da tutto il mondo e ancora meno conosciuti come meta di turismo per gli italiani».

Scritture di Lago ha voluto mettersi a disposizione del territorio come strumento di marketing, promuovendo le nostre bellissime terre di lago nei confini nazionali e internazionali e invitando a visitare i laghi prealpini come il Lago di Como, di Varese, di Lugano, Maggiore, d’Orta, di Garda, di Iseo, e i piccoli laghi che costellano l’area delle Prealpi.

L’appuntamento con la premiazione è per il 28 novembre 2020 a Como.

Scritture di Lago è patrocinato dalla Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Provincia di Como, Provincia di Varese, Comune di Varese, Città di Como, Camera di Commercio di Como e Lecco, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio del Verbano, Cusio Ossola, Confindustria Como, Confcommercio Como, FAI Lombardia e dall’associazione culturale La Gente di Lago fondata dallo chef Marco Sacco.

Il bando completo e tutte le informazioni sono sul sito www.scritturedilago.it

PRESIDENTE DEL PREMIO: Alberto Longatti

COMITATO ORGANIZZATORE: Lario In, Banca Generali Private, Emporio delle Parole, Ambretta Sampietro, Guido Stancanelli, Paolo Annoni, Viviana Dalla Pria, Luca Pellegatta

GIURIA EDITI: Severino Colombo, Chiara Milani, Silvia Paparazzo, Glauco Peverelli, Sergio Roic

GIURIA INEDITI: Paola Calvetti, Carmen Giorgetti Cima, Mauro Morellini, Paola Pioppi, Grazia Rivolta

COMITATO DI LETTURA: Lorenzo Canali, Edoardo Ceriani, Roberta Di Febo, Andrea Di Gregorio, Marco Guggiari, Enrico Marletta, Eleonora Groppetti, Paolo Grosso, Maria Elisa Gualandris, Alberto Longatti, Luca Pellegatta, Ambretta Sampietro, Guido Stancanelli