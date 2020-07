Rosa Sciocchin’ – Summer Edition: Karis Events

Alessia e Dalila tornano ai microfoni di CiaoComo Radio per la seconda puntata di una versione estivissima di Rosa Sciocchin’, in onda, eccezionalmente, il venerdì alle 16.30. Solita formula, tutta al femminile, incentrata sulle donne che, grazie alla loro creatività, al loro impegno ed entusiasmo, impreziosiscono il territorio comasco.

Protagonista di questa puntata è Valentina Binda, guida e accompagnatrice turistica, una delle due anime di Karis Events, tour operator e agenzia di viaggi nato dall’incontro con Ursula Crocini, che si occupa di programmazione, prenotazioni e consulenza viaggi di gruppo.

«Il nostro nome viene dalla lingua greca e significa “grazia” – si legge sul disclaimer che accompagna la pagina Facebook dell’agenzia – È così perché vorremmo che i nostri viaggi lasciassero in voi qualcosa di profondo e bello: ricordi di luoghi e culture diversi, visi e sorrisi, provocazioni, conferme, spunti per nuove partenze. Sia che andiate vicino sia che andiate lontano: aprite le vostre menti, partite a cuore aperto senza aspettative né preconcetti, tornerete arricchiti dalle bellezze che la natura e le culture sempre ci riservano».

In diretta Skype, Valentina racconta la sua passione per i viaggi, la decisione di aprire Karis Events e tutte le iniziative e le proposte legate al suo lavoro. Ad esempio, sono ancora aperte le iscrizioni per la giornata a bordo del famoso trenino rosso del Bernina, da Tirano a St. Moritz, prevista per il 22 agosto, oppure la due giorni di visita ai borghi di Montagnana, Arquà Petrarca e Cittadella per gli 800 anni delle mura in programma il 29 e il 30 agosto. Viaggi alla scoperta del territorio, della sua cultura e delle sue tradizioni, da godere in tutta sicurezza e accompagnati da una guida preparata, capace di soddisfare ogni curiosità.

Accompagnata da una colonna sonora tra presente e passato, Valentina presenta anche un progetto molto speciale, attraverso cui i visitatori possono “entrare” nelle opere d’arte più famose.