Lake Como Nigts: il mondo sospeso raccontato dalle finestre, Max De Ponti racconta #realwindows

“Stiamo ricevendo da tutto il mondo molti video con cui realizzeremo un film collettivo: UN MONDO SOSPESO per raccontare e ricordare un momento unico della nostra storia”, scrivevano alla pagina Facebook del Lake Como Film Festival del 6 aprile scorso. Un progetto che, lanciato durante il lockdown, invitava le persone a raccontare attraverso le immagini di video amatoriali quello che vedevano dalla loro finestra. Che è stato poi un modo per capire quello che stava dentro le case, dentro un vissuto così carico di emozioni contrastanti.

Promotore e curatore del progetto Max De Ponti della Olo Creative Farm, una società che si occupa di Arte e Intrattenimento televisivo e cinematografico. “Real Windows è un progetto che è nato all’interno dell’Associazione del Lake Como Film Festival”, racconta Max De Ponti, “proprio per cercare di dare una voce a quello che stava succedendo intorno a noi. Ci siamo resi conto che tutto il mondo si era fermato ma il cinema poteva dare un segnale, il cinema fatto da casa, fatto con il telefonino, poteva essere uno strumento per raccontare questo lockdown che, chiaramente, ha toccato tutti noi”.

Un’iniziativa lanciata dai social

“Abbiamo lanciato quest’iniziativa sui nostri social chiedendo ai nostri spettatori e a chi volesse, di partecipare riprendendo il paesaggio dalla finestra; ricordiamoci che il Lake Como Film Festival è un festival di cinema di paesaggio, quindi tutti i film che noi scegliamo all’interno della programmazione del festival sono strettamente legati al paesaggio. Ecco che abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa, Real Windows, anch’essa legata al paesaggio”.

Cosa vi hanno mostrato queste finestre e come vi hanno stupito

“Abbiamo ricevuto molti contributi, principalmente dall’area di Como ma, in realtà, con un’espansione anche globale; è stata una sorpresa ricevere contributi dagli Stati Uniti, dal Brasile, da Inghilterra, Belgio e Francia. Sapere di avere spettatori, anche solo virtuali, all’estero, persone che seguono il Lake Como Film Festival, ci ha fatto molto piacere”.

Affrontare il montaggio di un progetto del genere: qual è stato il criterio adottato nel mettere insieme i video?

“Affrontare questo tipo di montaggio non è stato semplicissimo; prima di tutto perché nasceva da un progetto della gente fatto per la gente. Quindi volevamo tenere vivo questo aspetto all’interno del montaggio. La scelta è stata quella di selezionare parti dei contributi arrivati per raccontare un’ipotetica giornata dall’alba fino al tramonto e poi notte, in una giornata tipo di quella fase di lockdown”.

L’importanza del cinema partecipato

“È chiaro a tutti come il cinema ci abbia aiutato a superare questo periodo, come sia arrivato nelle nostre case; il digitale ha favorito tantissimo questo cambiamento. E un progetto partecipato come Real Windows ci dà l’idea di come la gente voglia contribuire a raccontare e raccontarsi. È stato bello, attraverso questo progetto, guardare fuori dalle case ma anche dentro, dei voyeur che entrano guardando dalle finestre di tutto il mondo quello che stava succedendo all’esterno”.

Così le finestre di tutto il mondo si sono unite in un video importante e prezioso che è stato montato con tutti i contributi inviati e che verrà presentato sia all’interno del primo dei quattro eventi di Villa del Grumello che, lo ricordiamo, saranno il 10, 12, 17 e 19 luglio; sia all’interno del primo dei sette eventi delle Lake Como Film Nights di Villa Erba, dal 24 al 31 luglio.

Organizzate dall’Associazione Lago di Como Film Festival in coproduzione con Villa Erba S.p.A. con il patrocinio del Comune di Cernobbio e con il contributo di Intesa Sanpaolo, ComoDepur e Fondazione Cariplo, le Lake Como Film Nights arrivano a completamento e chiusura del percorso intrapreso dalla “off edition” del Lake Como Film Festival 2020 con la rassegna DOC Grumello – TRA UMANO E URBANO organizzata in collaborazione con l’Associazione Villa del Grumello: quattro documentari che esplorano i contesti urbani, il rapporto con gli elementi naturali e gli elementi umani.

Informazioni e biglietti per gli eventi di Villa Erba

Prenotazione obbligatoria (190 posti disponibili)

INGRESSO EURO 9 – ABBONAMENTO 7 FILM EURO 45 (+ 10% prevendita online)

Tutti gli spettacoli sono con acquisto online obbligatorio su:

www.liveticket.it/lakecomofilmfestival.

In caso di pioggia gli eventi sono annullati e i biglietti rimborsati. Venerdì 31 luglio sarà recuperata una delle eventuali serate annullate.

Per gli eventi di Villa del Grumello l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, sarà possibile prenotare un massimo di due biglietti per proiezione. In caso di pioggia gli eventi sono annullati. Eventuali variazioni e notizie verranno pubblicate tempestivamente sui canali social e sito internet.