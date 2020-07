E la bandiera dei 3…2 colori…

Opss, ma il rosso della bandiera sul lungolago? La nostra attenta lettrice Silvia coglie la mancanza e ci manda la foto. “Dovrebbe essere una bandiera italiana a lago, giardini Zambrotta… manca un intero colore, forse voi conoscete qualcuno per una segnalazione, sarebbe bene sostituirla” chiede Silvia

Segnalazione già fatta da parte nostra al Comune: in periodo di turisti e di piena estate non sarebbe male infatti fare vedere i colori della nostra bandiera per intero.