E il bosco diventa “Parcoscenico” per il teatro de Le Nuove Proposte

A Fenegrò, 20 minuti di strada da Como, c’è un bel boschetto che sta per popolarsi (o forse lo è sempre stato), di folletti, fate e personaggi fiabeschi. Si intitola “Parcoscenico”, ed è un percorso teatrale musicale ambientato nel bosco, organizzato dalla compagnia teatrale comasca “Le Nuove Proposte” grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Fenegrolese “Finis Agrorum”.

Dalle 15.30 alle 23.00 di sabato 25 luglio, nell’affascinante cornice del bosco di via Trento a Fenegrò, il pubblico sarà accompagnato tra alberi e fronde da un narratore, che racconterà le magie del bosco e presenterà gli incantevoli protagonisti di miti e favole che si potranno incontrare durante il percorso. Per la prima volta “Le Nuove Proposte” di Cirimido, ormai famosi grazie ai numerosi premi vinti con i propri musical, presenterà uno spettacolo dal sapore incantevole in uno scenario naturale.

“Non potevamo lasciarci fermare dal Covid nell’anno del ventesimo anniversario della Compagnia – afferma il regista Paolo Volontè – così, se le giuste misure di sicurezza adottate dal Governo ci hanno impedito di proseguire con il nostro musical inedito Genius, dedicato a Leonardo da Vinci e che speriamo di poter riproporre già dal prossimo autunno, abbiamo pensato a uno spettacolo che evitasse assembramenti e che ci permettesse di fare teatro in totale sicurezza, sfruttando gli immensi spazi che la natura ci offre.”

Come sarà questo Parcoscenico? “Da sempre il bosco è stato luogo di racconti e leggende affascinanti per adulti e bambini: abbiamo voluto ricreare con luci, costumi e musiche questa atmosfera per far vivere al pubblico un’ora di magia” è la promessa di Volontè che ha curato la messinscena dello spettacolo replicato più volte dal pomeriggio alla notte di sabato prossimo.

La prenotazione è obbligatoria e si potrà scegliere in quale fascia oraria godersi lo spettacolo.

Chiamare: 366 399 24 48 | 345 281 23 77

Il costo del biglietto è di 10€ per tutti e, in caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a domenica 26 luglio. È in ogni caso consigliato un abbigliamento adatto al bosco.

Durante la giornata verranno applicate tutte le procedure di prevenzione Covid-19 previste.