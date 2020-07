Dramma ieri sera a Erba in via Leopardi, fraziine di Arcellasco. Un uomo di 49 anni, residente in zona dalle prime notizie, è stato trovato morto all’interno della sua auto (una Punto di colore blu), regolarmente parcheggiata a lato strada. I familiari e gli amici si erano messi sulle sue tracce nel pomeriggio, preoccupati perché non era raggiungibile al telefono: l’automobile è stata individuata dopo le 23. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Forse stroncato da un improvviso malore nel pomeriggio: probabile che abbia accostato la vettura nel tentativo di chiedere aiuto, ma non è stato in grado di farlo. La Procura di Como dovrebbe disporre l’autopsia come atto necessario anche se non sembrano esserci dubbi sulle cause naturale della morte.

