Protagonista durante il lockdown dell’iniziativa LibriRaccomandati – un servizio di consegne a domicilio sia per gli abitanti della città sia in tutta Italia, per stare vicina ai lettori anche in un periodo così difficile – con una VETRINA IN PROGRESS, rubrica pensata per presentare le novità letterarie, la Libreria Ubik di piazza San Fedele, Como, non si è mai fermata, nemmeno con le presentazioni degli scrittori che sono continuate attraverso i canali social.

La novità di questa settimana è che anche le presentazioni con alcuni scrittori torneranno a essere LIVE. Ad aprire le danze sarà Andrea Vitali che, giovedì 23 luglio dalle ore 18.00 alle 19.15 presenterà il suo ultimo libro: “Un uomo in mutande” (Garzanti libri), un nuovo caso da risolvere, ambientato sempre nella Bellano di un tempo. Famoso scrittore e medico di base ormai in pensione della cittadina di Bellano, Andrea Vitali nell’ultimo periodo ha ripreso momentaneamente l’attività medica per sostituire un collega sottoposto a quarantena a seguito della pandemia per il Covid-19.

Foto 3 di 3





Vincitore nel 1990 del premio Montalbano con il romanzo Il procuratore, nel 1996 del premio Piero Chiara con L’ombra di Marinetti, approdato alla Garzanti nel 2003 con Una finestra vistalago (premio Grinzane Cavour 2004), Andrea Vitali continua a ricevere ampi consensi di pubblico e critica per i suoi libri sempre presenti nelle classifiche. “Un uomo in mutande?”, chiese il maresciallo Ernesto Maccadò. Nessuna traccia di sorriso. Anzi, un’espressione che valeva un punto interrogativo. Il Misfatti l’aveva messa sullo scherzo, ma quello, niente, aveva preteso i dettagli invece di riderci su. Movimenti sospetti nella notte a Bellano: forse allucinazioni, forse faccende private, forse non sono reati veri e propri. Forse.

Dialogherà con l’autore. giovedì 23 luglio alle ore 18.00 in Piazza San Fedele a Como, Giuseppe Rondinelli, speaker radiofonico.

Secondo appuntamento LIVE della libreria, martedì 28 luglio la scrittrice Maria Giovanna Luini presenterà “La via della cura” (Libri Mondadori), evento organizzato da WiWs – Women in White – Society, uno spazio al femminile nato dall’idea della musicista e scrittrice Paola Minussi per coltivare desideri, coltivare progetti, accogliere la differenza e sfidare l’indifferenza.

Il libro di Maria Giovanna Luini è una sorta di vademecum per chi, di fronte al dolore, è chiamato a intraprendere un cammino unico e speciale, un viaggio interiore che richiede la capacità di ascoltarsi e di guardarsi dentro, di perdonare e amare chi si ha accanto, di raggiungere la piena consapevolezza delle proprie emozioni e sentimenti, e superare i blocchi e le rimozioni che, alla lunga, possono diventare nocivi. Ventitré passi per superare le prove della vita e ritrovare l’equilibrio. Tocca a noi, dunque, risvegliare e imparare ad ascoltare il Guaritore nascosto che abbiamo dentro e che la mente razionale tende a zittire. Solo così potremo riscoprire l’energia che ci costituisce, camminare verso la luce e portare a compimento la nostra personale Via della cura. Con Maria Giovanna Luini dialogherà la musicista e scrittrice Paola Minussi.

Il terzo appuntamento LIVE del mese della libreria, giovedì 30 luglio dalle 18.00 alle 19.15, avrà per protagonista la scrittrice Ilaria Rossetti con il suo “Le cose da salvare” (Neri Pozza). Romanzo vincitore della quarta edizione del premio Neri Pozza, il libro tratta del crollo di un ponte come metafora potente di una disgregazione che investe la società e, contemporaneamente, l’interiorità umana, in un crogiolo di illusioni e fallimenti. Una scrittura, quella della Rossetti, intensa e a tratti poetica, che usa il registro della cronaca che rivolta le coscienze. Con Ilaria Rossetti dialogherà lo scrittore Alberto Schiavone.

Tre presentazioni da non perdere, quelle che animeranno la piazza San Fedele negli ultimi giorni di luglio. A causa delle restrizioni Covid-19 la presenza agli eventi va confermata attraverso la prenotazione alla libreria Ubik.

Sa.Si.