Il lunedì inizia con due seri incidenti. Uno in strada avvenuto alle 7,30 in via Papa Giovanni 23esimo a Carimate con un investimento stradale di due persone dalle prime info del 118. Una di loro in condizioni critiche tanto che è intervenuto l’elicottero 118 da Bergamo per il soccorso. Codice di massima gravità dalle notizie che arrivano dal posto per almeno una delle persone coinvolte. Cause e rilievi affidati ai carabinieri.

Alle 8,10 in via Isonzo ad Appiano – in una ditta – si è verificato un incidente durante il lavoro che ha richiesto un notevole spiegamento di forze dell’ordine: carabinieri, vigili del fuoco e 118. Un operaio 30enne coinvolto e subito portato in ospedale in prognosi riservata